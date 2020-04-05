Оставаться дома, или работать по-тихому: как россияне соблюдают режим самоизоляции

Многие бизнесмены оказались перед дилеммой — кричать что все пропало; увольнять людей; паниковать, или собрать волю в кулак пережить кризис. Последних, к счастью, больше. Но! У некоторых нашелся и третий вариант. Игнорировать здравый смысл и работать по-тихому. Устраивать подпольные вечеринки, пускать компании в бани и сауны, или, что особо цинично, проводить секретные занятия в детских садах и частных школах.

Мы часто размышляем в нашей программе о социальной ответственности бизнеса. И мне кажется сейчас тот самый случай, когда не на словах, а на деле нужно продемонстрировать всей стране принципы честной игры, гуманность и здравомыслие. Артур Ломидзе о тех, кто выбрал легкий, но чреватый жуткими последствиями путь, и о тех, кто остались людьми.

Если машины не продаются, то и продавцы — не нужны, после пандемии наберем новых, видимо, решили владельцы крупного автодилера. 800 человек оказались не на улице — нельзя! А дома — без денег и надежды.

«У нас есть только две альтернативы — либо мы пишем заявление по-собственному [желанию — Прим.ред], либо мы просто соглашаемся всего лишь на один оклад», — рассказывает сотрудник автосалона Анастасия.

Собственные убытки бизнесменов волнуют больше чем, люди. Правда, прокуратура уже заинтересовалась этим кадровым решением. А юристы уверены, такое решение работодателя в перспективе принесет еще большие финансовые потери.

«Работники впоследствии смогут после снятия карантинных мер, послеоткрытия судов, смогут доказать незаконность очень большого количества инициатив работодателя», — уверен юрист Даниил Черных-Аипов.

Законы, защищающие людей и обеспечивающие поддержку бизнесменам, выходят один за одним, но ситуация меняется ежеминутно. Поэтому и меры корректируются, дополняются. Чиновники делают все, чтобы эти законы заработали как можно быстрее.

Большинство граждан действительно объединяются против общей беды. Еще недавно многолюдные улицы городов страны сегодня пусты. Люди остаются дома, развлекательные заведения временно закрылись. И именно сейчас особенно заметны те, кто пытается пойти против здравого смысла, ради наживы.

Рассадник венерических заболеваний, добавил к стандартному букету еще и короновирус. Так официально бордель еще, наверное, никогда не именовали. Но не только полукриминальные заведения решили рискнуть здоровьем клиентов.

Администратор банного комплекса ведет клиентов по своим владениям. Мужчина знает — мы планируем крупную вечеринку, и видимо счел что для перекрестного заражения людей маловато, делает щедрое предложение.

Запись на несколько дней вперед. От желающих, пусть даже и в теории, подцепить от массажистки и банщика вирус, отбоя нет. Но, конечно же, как только клиент превращается в журналиста, администратор превращается в случайно проходившего мимо человека.

Этого краснеющего мужчину можно понять, хозяин не отпустил на самоизоляцию, решил подзаработать. Хотя должен был.

А вот коммунальные службы продолжили работать, чтобы мы мусором не заросли и получили привычные услуги как прежде.

А это уже Саратов. Тут нажиться никто не пытается, но горожане, кажется, подобрали самое подходящее слово. Администрация благоразумно запретила в городе массовые собрания, и тут же объявила: в течение дня все предприниматели должны получить разрешение на передвижение служебного транспорта по городу.

Сотрудники этого отделения почты в Тамбове оказались умнее и социально ответственнее администрации целого города. Они поняли, что могут, сами того не желая, стать переносчиками инфекции и забили тревогу.

Средства защиты руководство должно было предоставить еще на прошлой неделе. Но почтальоны до сих пор делают их сами.

Им предстоит разность пенсии, предавать деньги пожилым людям. Даже за эту скромную заботу старики благодарны и помогают почтальонам, чем могут.

А у руководства все нормально, есть даже маска, которая неловко сползает во время неловкого интервью по скайпу.

«Почта России предпринимает все меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Сегодня медицинскими масками у нас обеспечен почти весь персонал тамбовской области и, в первую очередь, те сотрудники, которые работают с клиентами», — поведала заместитель директора по экономике и финансам УФПС Тамбовской области филиал АО «Почта России» Светлана Папихина.

И таких безответственных людей, бизнесменов и чиновников, к сожалению, хватает. И кто-то может с пониманием отнесется к предпринимателям: ну не чем платить зарплаты, вот и выкручиваются. Но ведь есть примеры, которые показывают, что можно не идти по легкому пути, а жить по-другому, по-человечески.

«Я не заглядываю дальше апреля. Здесь вопрос — сейчас пережить апрель, а дальше посмотрим, что будет происходить», — рассказывает генеральный директор гостиницы Михаил Веричев.

В отеле с тысячью номерами сегодня 26 гостей. Денег критически не хватает, однако на стенах висят дезинфекторы, ресторан закрыт, магазинчики в холе закрыты, на работе минимальное количество сотрудников остальные дома.

«У них сохраняются зарплаты полностью. Я очень надеюсь, что в этом месяце заработаем на то, что бы покрыть операционные расходы именно в части зарплат», — рассуждает Михаил Веричев.

И снова скептики возмутятся, отелю повезло — он хотя бы работает.

Владелец этого премиального автомобиля знаменитый ресторатор. В его команде почти 500 человек. Он считает — именно эти люди помогли ему заработать на иномарку. И теперь она поможет им продержатся. Седан выставлен на продажу.

«Мы все в одной лодке и понимаем, что все сотрудник у нас живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому, если у них будет лишние 20, 30, 40, 50 тысяч, они конечно будут чувствовать себя уверенней», — поделился мнением ресторатор Арам Мнацаканов.

Коронвирусу совершено не важно, чьи легкие пожирать, чиновника, предпринимателя, массажистки, банщика или обычного работяги, — для него мы все равны. И лишь вспомнив о том, что мы в первую очередь - не социальные роли, а люди, и проявив каплю социальной ответственности мы сможем выйти из кризиса, все вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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