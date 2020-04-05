Количество заразившихся COVID-19 в России на 4 апреля — 4731 человек! Число погибших — 43!

Слаженность действий и сознательность граждан: как в РФ удалось не допустить гигантского числа заболевших COVID-19

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Для сравнения: в России за семь дней вирус поразил около 3000 человек, а в США только в день фиксируют порядка 30 тысяч случаев заболевания.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Каковы последние данные. На этой неделе число заболевших россиян приблизилось к пяти тысячам человек. Умерли 43 человека. Выздоровели 333.

Это общие данные за все время эпидемии, но тут важны детали. На начало недели, то есть к моменту старта всеобщей самоизоляции, в стране было 1840 заболевших. То есть за семь дней вирус поразил почти 3000 человек.

Для сравнения — в Соединенных Штатах сейчас в день фиксируют по 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Смотрите — недельный график в России. Обратите внимание — нет резкого роста. Такое вязкое, медленное расползание болезни как раз результат комплекса мер, которые предприняли власти.

А еще сознательность граждан, которые в большинстве своем с пониманием отнеслись к просьбам властей. Максимально серьезно подошли к вопросу самоизоляции. Таких пустынных улиц городов днем в часы пик, мы не видели, мягко говоря, никогда. И ведь ничего страшного не произошло, предприятия не встали, коллапсов не наблюдается, продуктов хватает, доставка работает.

Все идет по плану. И вот этот режим продлевается еще на месяц. Тут важно вот, что отметить. Президент в четверг подчеркнул, если ситуация позволит, то завершить режим самоизоляции можно будет и раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса.

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Тема:
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