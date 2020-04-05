Кредитные каникулы, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, не являются бесплатными. Проценты по займам граждан будут начисляться и дальше, сообщили в Центробанке.

Проценты по ипотеке продолжат начислять в прежнем режиме — по ставке, установленной договором. По кредитным картам и потребительским кредитам будет действовать льготная схема — 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду займа, которую рассчитывает Банк России.

Поскольку после завершения периода кредитных каникул платежи по займам нужно будет возобновить, в Банке России посоветовали платить ежемесячно. Сумму процентов, начисленных за время отсрочки, нужно будет полностью погасить за два года.

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов», — добавили в ЦБ.

Кредитными каникулами могут воспользоваться физлица, ИП, владельцы малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Услуга позволяет отложить погашение основного долга и процентов.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах 2 апреля. Сразу же после этого закон вступил в силу.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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