Акция «Бессмертный полк» может пройти онлайн в 170 странах

Шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 75-й годовщине Победы, может пройти в интернете в 170 странах мира. Об этом «Известиям» сообщили в Совете Федерации.

Всему виной коронавирус — к 9 мая далеко не во всех странах могут отменить усиленные меры безопасности. А миллионы наших соотечественников по всему миру хотят вспомнить своих предков, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Подготовка к онлайн-акции под девизом «Наша Победа — моя история» уже началась. Чтобы принять в ней участие, достаточно разместить фотографию своего родственника-фронтовика с хештегом «Моя история», «Победа 75», «Бессмертный полк без границ» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шествие «Бессмертного полка» может быть перенесено или вовсе отменено из-за пандемии COVID-19. Организаторы акции отметили, что до конца года есть еще несколько знаменательных юбилейных дат, в которые может все же состояться столь дорогое для всех мероприятие в 2020 году.

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