Стали известны настоящие имя, титул и профессия Меган Маркл

Британские СМИ обнародовали свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. Помимо данных о месте рождения малыша Арчи — он появился на свет в частной больнице Портленда в Вестминстере — в документе указаны любопытные сведения о родителях мальчика. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Например, в тексте указано, что полное имя отца ребенка — Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский, а имя матери — Рейчел Меган. Согласно свидетельству, супруги имеют статусы герцога и герцогиня Сассекских.

Кроме того, в графе о профессии родителей значится принц и принцесса Соединенного Королевства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус в США мешает Меган Маркл и принцу Гарри заработать на телохранителей.