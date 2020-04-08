Стали известны настоящие имя, титул и профессия Меган Маркл
Указанная информация содержится в свидетельстве о рождении малыша Арчи, которое было обнародовано в сети.
Фото: DPA/TASS
Британские СМИ обнародовали свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. Помимо данных о месте рождения малыша Арчи — он появился на свет в частной больнице Портленда в Вестминстере — в документе указаны любопытные сведения о родителях мальчика. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Например, в тексте указано, что полное имя отца ребенка — Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский, а имя матери — Рейчел Меган. Согласно свидетельству, супруги имеют статусы герцога и герцогиня Сассекских.
Кроме того, в графе о профессии родителей значится принц и принцесса Соединенного Королевства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус в США мешает Меган Маркл и принцу Гарри заработать на телохранителей.
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