В зоне деэскалации Идлиб в Сирии состоялось третье по счету совместное патрулирование российских и турецких военных.

Оно прошло вдоль трассы М-4 — важнейшей транспортной артерии страны. Дорога связывает порт Латакию и город Алеппо. В районе, который контролируют правительственная армия, орудуют боевики так называемой «сирийской оппозиции».

Они устраивают диверсии, обстреливают и грабят мирное население. Главная миссия патрулей — пресечь деятельность террористов. Сотрудничество России и Турции в регионе продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разминирование поселка в Идлибской зоне деэскалации.