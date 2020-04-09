Сотрудничество двух стран направлено на пресечение деятельности террористов.

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Фото, видео: ТАСС / Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В зоне деэскалации Идлиб в Сирии состоялось третье по счету совместное патрулирование российских и турецких военных.

Оно прошло вдоль трассы М-4 — важнейшей транспортной артерии страны. Дорога связывает порт Латакию и город Алеппо. В районе, который контролируют правительственная армия, орудуют боевики так называемой «сирийской оппозиции».

Они устраивают диверсии, обстреливают и грабят мирное население. Главная миссия патрулей — пресечь деятельность террористов. Сотрудничество России и Турции в регионе продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разминирование поселка в Идлибской зоне деэскалации.

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