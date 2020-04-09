«Он герой»: Владимир Винокур похвалил желание Стаса Михайлова помочь науке в борьбе с COVID-19
Юморист отреагировал на готовность певца, который заявил, что переболел коронавирусом, сдать свою плазму.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Желание Стаса Михайлова пожертвовать свою плазму оценил Владимир Винокур. Как сообщал 5-tv.ru, певец протестировал себя на коронавирус в домашних условиях. Анализ крови показал, что он переболел COVID-19, и в его организме появились антитела. По этому поводу артист заявил: он готов внести свою лепту в борьбу с опасной инфекцией. Теоретически его плазма может помочь ученым в разработке вакцины или другим заболевшим во время лечения.
«Я Стаса хорошо знаю. Он очень порядочный человек и очень преданный, патриот. Думаю, что это благородно с его стороны. Он герой в такой ситуации», — прокомментировал позицию Михайлова Винокур.
До этого Михайлов перенес двустороннее воспаление легких и был госпитализирован в одну из московских клиник. После выписки исполнитель продолжает соблюдать рекомендации медиков в условиях домашней изоляции.
Число зараженных COVID-19 в России превысило девять тысяч. В общей сложности коронавирусом в мире заразились более 1,5 миллиона человек. Болезнь унесла свыше 88,5 тысячи жизней по всему миру.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав перечислил наиболее частые симптомы коронавируса.
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