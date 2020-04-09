По словам Сергея Вотинова, гражданам не следует подвергать себя неоправданному риску и выходить куда-либо из дома.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Фомичев, ВКонтакте @sportorganizator

Тема:
Эпидемия коронавируса

Начальник управления департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Сергей Вотинов на личном примере призвал жителей заниматься спортом в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

Региональный Оперативный штаб распространил видео, на котором чиновник в костюме во время обращения к гражданам садится на продольный шпагат.

«Занимайтесь! Масса вариантов есть, упражнение на гибкость. Например, достаете руками до пола. Можете растяжки, всякие упражнения делать. Например, просто растянуть себе немножко… Таким образом, оставайтесь дома! Будьте здоровы!» — обратился спортивный функционер к жителям Тюменской области.

Сергей Вотинов добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильна из-за соблюдения режима самоизоляции. Чиновник отметил, что гражданам не следует лишний раз подвергать себя неоправданному риску и выходить на улицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав перечислил наиболее частые симптомы коронавируса.

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