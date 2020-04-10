Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин занялся доставкой продуктов для болельщиков «Зенита» из-за коронавируса. Видео с экс-нападающим в роли курьера появилось на странице футбольного клуба в Twitter.

В ролике Аршавин стоит на лестничной площадке перед пожилым мужчиной. У ног последнего стоят бумажные пакеты с продуктами. Мужчина сетует, что не может обнять экс-футболиста из-за опасности заразиться коронавирусом.

«Вы не скучаете?» — спросил болельщика Аршавин.

«Да, не выйти», — ответил ему мужчина.

В «Зените» уточнили, что запустили еженедельную бесплатную доставку продуктов совместно с «Яндекс. Лавкой». Получить набор с едой могут владельцы сезонных абонементов двух категорий: болельщики старше 65 лет и маломобильные граждане.

«Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», — добавили в футбольном клубе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в первый день самоизоляции из-за коронавируса Андрея Аршавина заметили на прогулке с новой девушкой. Пара шла по Лужнецкой набережной.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112