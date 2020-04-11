Социологи утверждают: граждане РФ стараются соблюдать рекомендации врачей и правительства в период карантина.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Тема:
Эпидемия коронавируса

Подавляющее большинство россиян сократили количество личных встреч до минимального предела на время карантина из-за пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня от общения с близкими родственниками, друзьями и коллегами по работе отказались 84% опрошенных граждан. Также более 80% россиян отказались и от прогулок по городу в целях собственной безопасности. В Москве, например, этот показатель и вовсе зашкаливает — 88% респондентов предпочитают остаться дома, чем бродить по пустынным улицам.

Кроме того, специалисты отмечают, что 76% россиян стали реже ходить в магазины за продуктами. Многие предпочитают закупаться сразу, чтобы лишний раз не испытывать судьбу и не посещать места скопления большого количества людей. В столице этот показатель гораздо выше — 82% опрошенных не совершают покупок вообще.

Эксперты ВЦИОМ утверждают, что эти показатели значительно выросли именно в период с 26 марта. Так, до введения серьезных ограничительных мер в связи с угрозой заражения коронавирусом, результаты социального опроса были совсем другими. Например, в Москве еще три недели назад контактов с близкими и родными людьми избегали не более 57% всех опрошенных граждан. К счастью, сегодня подавляющее большинство осознает личную ответственность на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Настоящий опрос был проведен 30 марта и 2 апреля. Участие в нем приняли 1600 россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос после его второго обращения из-за коронавируса к россиянам.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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