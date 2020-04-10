Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на глобальном рынке нефти
Президенты России и США в ходе беседы также оценили меры по противодействию распространению коронавируса и затронули некоторые аспекты сотрудничества в космосе.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Вашингтона, лидеры обеих стран обсудили ситуацию на глобальном рынке нефти.
«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Владимир Путин и Дональд Трамп условились продолжать российско-американские консультации по данной тематике. Помимо прочего, в ходе общения главы государств оценили меры по противодействию распространению коронавируса.
Также президенты России и США затронули некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений, в том числе и сотрудничество в космосе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли потребовал сохранить лидерство России в части пилотируемых полетов.
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