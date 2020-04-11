Чем опасны аппараты искусственной вентиляции легких — комментарий медика
Врач Александр Мясников предупредил о рисках, с которыми сталкиваются пациенты с тяжелыми случаями коронавируса.
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Врач Александр Мясников в эфире программы «Соловьев Live» на Youtube предупредил о рисках, с которыми сталкиваются пациенты с коронавирусом, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам специалиста, медицинские устройства могут служить источником заражения.
«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это все очень, очень не сахар», — цитирует эксперта РИА Новости.
В то же время Мясников отметил, что данные о смерти 70% больных, подключенных к ИВЛ, не соответствуют действительности. Однако смертность среди таких зараженных действительно высока, поскольку попадают в категорию пациентов с тяжелыми случаями заболевания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло до 11 917, что на 1786 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 795 человек.
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