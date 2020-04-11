Врач Александр Мясников предупредил о рисках, с которыми сталкиваются пациенты с тяжелыми случаями коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС /Ковалев Петр, /Красильников Станислав, /Петренко Полина

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач Александр Мясников в эфире программы «Соловьев Live» на Youtube предупредил о рисках, с которыми сталкиваются пациенты с коронавирусом, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам специалиста, медицинские устройства могут служить источником заражения.

«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это все очень, очень не сахар», — цитирует эксперта РИА Новости.

В то же время Мясников отметил, что данные о смерти 70% больных, подключенных к ИВЛ, не соответствуют действительности. Однако смертность среди таких зараженных действительно высока, поскольку попадают в категорию пациентов с тяжелыми случаями заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло до 11 917, что на 1786 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 795 человек.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 апр
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
11 апр
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан
11 апр
Страстная неделя и COVID-19: как провести седьмицу в режиме самоизоляции
11 апр
Охлобыстин прокомментировал данные об обнаружении коронавируса у его дочери
11 апр
«У тебя исчезает энергия»: Лещенко рассказал об ощущениях при COVID-19
11 апр
Большинство россиян отказались от личных встреч из-за коронавируса — опрос
11 апр
Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли в Москве
10 апр
«Кому-то на работу!» — музыканты устроили шоу для самоизолировавшихся во дворе ЖК
10 апр
Только три процента россиян обладают иммунитетом к новому коронавирусу — Попова
10 апр
«Союзмультфильм» и Минздрав представили ролики о профилактике коронавируса

Читайте также

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Стали известны подробности об обновленном универсале Lada Largus
5:48
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
5:32
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
5:22
Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине
5:06
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
4:50
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок