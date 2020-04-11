В Москве увеличили размер пособия на детей от трех до семи лет

Власти Москвы повысили размер пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Новый размер пособия на ребенка от трех до семи лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года», — написал градоначальник.

По его словам, пособия повышаются навсегда, а не на время борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. В первый раз пособие в новом размере и доплата за январь–апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля). Для москвичей, оставшихся без работы, предусмотрен упрощенный режим оформления выплаты.

«В период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице», — добавил Собянин.

Он уточнил, что решение об увеличении размера пособий связано с предложением президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава государства предложил не учитывать доход, полученный россиянами по месту работы, при начислении пособий на детей от трех до семи лет. Об этой и других мерах поддержки людей и бизнеса в условиях коронавируса он сообщил во время совещания с губернаторами.

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