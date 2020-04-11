Потерявшие работу москвичи смогут получить выплату на ребенка без предоставления справок о доходах.

В Москве увеличили размер пособия на детей от трех до семи лет

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Власти Москвы повысили размер пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Новый размер пособия на ребенка от трех до семи лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года», — написал градоначальник.

По его словам, пособия повышаются навсегда, а не на время борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. В первый раз пособие в новом размере и доплата за январь–апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля). Для москвичей, оставшихся без работы, предусмотрен упрощенный режим оформления выплаты.

«В период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице», — добавил Собянин.

Он уточнил, что решение об увеличении размера пособий связано с предложением президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава государства предложил не учитывать доход, полученный россиянами по месту работы, при начислении пособий на детей от трех до семи лет. Об этой и других мерах поддержки людей и бизнеса в условиях коронавируса он сообщил во время совещания с губернаторами.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 апр
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
11 апр
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
11 апр
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве
11 апр
«Планируют снять с ИВЛ»: Близкая подруга Надежды Бабкиной о ее состоянии
11 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 апреля
11 апр
Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа
11 апр
Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
11 апр
«Голым задом на муравейник»: Юрий Гальцев рассказал, как лечил насморк
11 апр
«Нас явно щадит»: Доктор Мясников о ситуации с коронавирусом
11 апр
ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции

Читайте также

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

Последние новости

22:22
«Прекрасная принцесса»: фанаты рассекретили поклонника Шишковой
22:06
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
21:39
Права на творческое наследие Василия Шукшина Бари Алибасову не достанутся
21:39
Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге
21:27
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
21:11
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве

Сейчас читают

Стало известно, что происходит с Агатой Муцениеце после избиения Прилучным
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок