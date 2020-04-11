В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) объяснили пробку из машин скорой помощи на въезде в Клинический центр в подмосковных Химках. Затор образовался на въезде в медучреждение из-за большого наплыва пациентов с коронавирусом.

В ФМБА России отметили, что за последние два дня поступление пациентов в центры увеличилось. Наблюдается наплыв пациентов с COVID-19, с подозрением на него и с пневмониями.

«Только за последние сутки в федеральные центры ФМБА России поступило 347 пациентов. По состоянию на 11 апреля 2020 года общее число пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфеции SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек. В реанимационных отделениях находятся 44 пациента, из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ», — рассказали в ФМБА России.

5-tv.ru публикует запись, на которой видно, что десяткам карет скорой помощи на въезде в центр в Химках приходится стоять в очереди.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что десятки поликлиник в Москве перепрофилируют для диагностики коронавируса. Создаваемые амбулаторные центры будут работать в круглосуточном режиме.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Москве составляет почти девять тысяч человек. Жертвами инфекции COVID-19 стали 58 горожан.

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