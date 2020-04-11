Видео: В ФМБА объяснили пробку из машин скорой помощи на въезде в центр в Химках
В Клиническом центре объяснили, что поступление пациентов в центры увеличилось в последние два дня.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: ФМБА
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) объяснили пробку из машин скорой помощи на въезде в Клинический центр в подмосковных Химках. Затор образовался на въезде в медучреждение из-за большого наплыва пациентов с коронавирусом.
В ФМБА России отметили, что за последние два дня поступление пациентов в центры увеличилось. Наблюдается наплыв пациентов с COVID-19, с подозрением на него и с пневмониями.
«Только за последние сутки в федеральные центры ФМБА России поступило 347 пациентов. По состоянию на 11 апреля 2020 года общее число пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфеции SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек. В реанимационных отделениях находятся 44 пациента, из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ», — рассказали в ФМБА России.
5-tv.ru публикует запись, на которой видно, что десяткам карет скорой помощи на въезде в центр в Химках приходится стоять в очереди.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что десятки поликлиник в Москве перепрофилируют для диагностики коронавируса. Создаваемые амбулаторные центры будут работать в круглосуточном режиме.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Москве составляет почти девять тысяч человек. Жертвами инфекции COVID-19 стали 58 горожан.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 11 апр
- США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
- 11 апр
- В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
- 11 апр
- Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве
- 11 апр
- «Планируют снять с ИВЛ»: Близкая подруга Надежды Бабкиной о ее состоянии
- 11 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 апреля
- 11 апр
- Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа
- 11 апр
- Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
- 11 апр
- «Голым задом на муравейник»: Юрий Гальцев рассказал, как лечил насморк
- 11 апр
- «Нас явно щадит»: Доктор Мясников о ситуации с коронавирусом
- 11 апр
- ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции
Читайте также
80%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?