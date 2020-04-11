В Тольятти излечившиеся от коронавируса вернулись в больницу с благодарностями
По словам медиков, молодые люди полностью здоровы и не представляют никакой опасности для социума.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru
В Тольятти первые три пациента, излечившиеся от коронавируса, вернулись в больницу, чтобы поблагодарить своих спасителей. Молодые люди, которых в городской больнице № 5 окрестили «первенцами», принесли букеты цветов врачам и медсестрам и сказали много теплых слов. Артем, Виктория и Роман впервые увидели лица людей, ухаживавших за ними в течение двух недель, без защитных костюмов и респираторов.
Первым, у кого был диагностирован COVID-19, был Артем, вернувшийся незадолго до этого из Испании. Излечившись, он говорит, что общество до сих пор до конца не понимает, что такое коронавирус. Соседи теперь относятся к нему настороженно, некоторые даже избегают здороваться, а кроме того, переболевшие коронавирусом подвергаются нападкам в соцсетях.
Сейчас молодые люди, хоть и поправились, все-таки продолжают носить маски, и соблюдают режим самоизоляции. Но, как особо подчеркнул заместитель главврача по инфекционным отделениям ТГКБ № 5 Николай Каравашкин, для окружающих они не представляют никакой угрозы.
«Стигматизация людей, назовем ее так, ее не должно быть. Пациенты, которые у нас выписались из нашего стационара, сейчас вы видели, что и мы без средств индивидуальной защиты, они у нас находились даже больше того срока, который необходим, то есть больше 14 дней. По окончании лечения мы у них брали анализы на новую коронавирусную инфекцию, и эти мазки показали отрицательны результат. То есть они выздоровели, и сейчас для социума, для нас не представляют никакой опасности», — отметил медик.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко посетовал на безответственное поведение россиян в условиях распространения COVID-19. Между тем, по данным на утро 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случаев заражения коронавирусом нового типа, умерли 106 человек, более тысячи заболевших излечились.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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