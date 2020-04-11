Наряды полиции осуществляют дежурство на всех въездах в Москву. Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, стражи порядка контролируют передвижение транспорта и патрулируют в круглосуточном режиме городские районы.

Помимо прочего, автоинспекторы уточняют у граждан цель прибытия в Москву.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — сказал Владимир Васенин.

Московская полиция призывает жителей столицы проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФМБА объяснили пробку из машин скорой помощи на въезде в центр в Химках.