Полицейские дежурят на всех въездах в Москву из-за коронавируса
Стражи порядка контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан цель прибытия в столицу России.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин
Наряды полиции осуществляют дежурство на всех въездах в Москву. Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, стражи порядка контролируют передвижение транспорта и патрулируют в круглосуточном режиме городские районы.
Помимо прочего, автоинспекторы уточняют у граждан цель прибытия в Москву.
«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — сказал Владимир Васенин.
Московская полиция призывает жителей столицы проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФМБА объяснили пробку из машин скорой помощи на въезде в центр в Химках.
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