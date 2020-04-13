Стас Михайлов, переболевший коронавирусом, призвал россиян оставаться дома
Артист поблагодарил поклонников за поддержку и отметил высокий уровень медицины в России и внимательное отношение к пациентам.
Фото: Instagram @stas_mihailoff
Стас Михайлов сообщил своим поклонникам в Instagram, что двусторонняя пневмония, с которой он был госпитализирован в одну из московских клиник, действительно была вызвана коронавирусом. Ранее артист заявлял о такой возможности.
«Дорогие мои, любимые, спасибо за поддержку и переживания! Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление», — написал Михайлов.
Он отметил, что рассказал это «во имя спасения жизней» и помощи людям, «должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации».
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Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ни чуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации. Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня. Статистика в мире показывает, что это именно так. Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне. Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция — это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Время покажет и все расставит на свои места! Но, я надеюсь, что Бог хранит Россию и Бог с нами! Следующая неделя — страстная, и нам надо задуматься о том, как мы живем, что мы делаем! У меня большие надежды, что после светлого праздника Пасхи все наладится и станет лучше!!! Берегите себя и оставайтесь дома! Бог нас хранит! 🙏🏻
По словам артиста, он получил много сообщений от людей, которые уже после болезни обратились в больницы, и перенесенные ими пневмонии оказались коронавирусом, как и у него.
«Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне», — добавил Стас Михайлов.
Он призвал подписчиков соблюдать режим самоизоляции, думая не только о себе, но и об окружающих.
«Спасибо, что были откровенны. Слава Богу, все теперь в порядке! Крепкого всем здоровья!»
«Счастье, что вы уже здоровы! Пусть будут здоровы ваши близкие, родные! Мы переживаем за вас очень. Спасибо за мудрость и нужные слова!»
«Храни вас Бог! Спасибо за честное выступление и добрые слова медикам», — пишут в комментариях фанаты артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Михайлов попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Тогда коронавирус у него не диагностировали. Через несколько дней состояние артиста улучшилось и его выписали домой. Позже Михайлов продемонстрировал результаты домашнего теста, который показал, что в его крови есть антитела к COVID-19. Он заявил, что собирается для сравнения сделать анализ в Роспотребнадзоре.
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