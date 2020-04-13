Звезда сериала «Деффчонки» в слезах рассказала о двусторонней пневмонии у мужа
35-летняя актриса теперь опасается за здоровье своих детей.
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Фото, видео: Instagram @galabob
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб шокирована выявленной у ее супруга Сергея Корягина двусторонней пневмонии. Актриса утверждает, что никаких признаков заболевания у режиссера ситкома не было.
Галина рассказала, что «забила в колокола» и убедила мужа съездить в больницу, чтобы сделать компьютерную томографию.
«У меня все хорошо на сегодняшний день, а у Сереги двусторонняя пневмония, при том, что он пропил антибиотики, уже бегает на ногах. У человека нет никаких особых симптомов, и у него вот такая вот *****», — рассказала она в слезах в Сторис Instagram.
Теперь из-за того, что такие серьезные заболевания могут протекать бессимптомно, 35-летняя артистка боится за детей — пятилетнего Льва и трехлетнего Андрея.
«Люди, будьте очень бдительны», — обратилась она к подписчикам.
Однако на днях актриса рассказала, что у нее самой обнаружили коронавирус, в то время как супруг оказался абсолютно здоровым. Галина Боб подчеркивала, что каких-либо симптомов COVID-19, помимо потери обоняния, у нее не наблюдалось. Более того, она соблюдала режим самоизоляции, особенно последние две недели.
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