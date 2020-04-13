35-летняя актриса теперь опасается за здоровье своих детей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @galabob

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб шокирована выявленной у ее супруга Сергея Корягина двусторонней пневмонии. Актриса утверждает, что никаких признаков заболевания у режиссера ситкома не было.

Галина рассказала, что «забила в колокола» и убедила мужа съездить в больницу, чтобы сделать компьютерную томографию.

«У меня все хорошо на сегодняшний день, а у Сереги двусторонняя пневмония, при том, что он пропил антибиотики, уже бегает на ногах. У человека нет никаких особых симптомов, и у него вот такая вот *****», — рассказала она в слезах в Сторис Instagram.

Instagram @galabob

Теперь из-за того, что такие серьезные заболевания могут протекать бессимптомно, 35-летняя артистка боится за детей — пятилетнего Льва и трехлетнего Андрея.

«Люди, будьте очень бдительны», — обратилась она к подписчикам.

Однако на днях актриса рассказала, что у нее самой обнаружили коронавирус, в то время как супруг оказался абсолютно здоровым. Галина Боб подчеркивала, что каких-либо симптомов COVID-19, помимо потери обоняния, у нее не наблюдалось. Более того, она соблюдала режим самоизоляции, особенно последние две недели.

Тема:
Эпидемия коронавируса
14 апр
Во Франции продлили режим самоизоляции
14 апр
Почему не стоит налегать на чеснок и лимоны при коронавирусе
14 апр
«Завещание на всякий случай составил»: Александр Васильев дал интервью из Коммунарки
14 апр
Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
13 апр
Москвичам не запретят поездки в другие регионы на фоне мер по борьбе с COVID-19
13 апр
Столичным полицейским выдали памятки по работе с нарушителями самоизоляции
13 апр
Временный запрет на работу каршеринга введен в Санкт-Петербурге
13 апр
Глава Минздрава рассказал о новом препарате для лечения коронавируса
13 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
13 апр
Роспотребнадзор: примерно у 40% новых пациентов с коронавирусом нет симптомов

Читайте также

+12° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

1:49
Момент ДТП с каршеринговым авто в Петербурге попал на видео
1:40
Во Франции продлили режим самоизоляции
1:25
Видео: в Петербурге автомобиль каршеринга перевернулся после маневра
1:10
Великий вторник и День Марии Египетской: что можно и что нельзя делать 14 апреля
0:56
Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг
0:45
Почему не стоит налегать на чеснок и лимоны при коронавирусе

Сейчас читают

«Дед мне не нужен»: новый избранник Лолиты снова оказался моложе нее
Что делать женщине, чтобы найти достойного мужчину — советы психолога
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок