Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб шокирована выявленной у ее супруга Сергея Корягина двусторонней пневмонии. Актриса утверждает, что никаких признаков заболевания у режиссера ситкома не было.

Галина рассказала, что «забила в колокола» и убедила мужа съездить в больницу, чтобы сделать компьютерную томографию.

«У меня все хорошо на сегодняшний день, а у Сереги двусторонняя пневмония, при том, что он пропил антибиотики, уже бегает на ногах. У человека нет никаких особых симптомов, и у него вот такая вот *****», — рассказала она в слезах в Сторис Instagram.

Instagram @galabob

Теперь из-за того, что такие серьезные заболевания могут протекать бессимптомно, 35-летняя артистка боится за детей — пятилетнего Льва и трехлетнего Андрея.

«Люди, будьте очень бдительны», — обратилась она к подписчикам.

Однако на днях актриса рассказала, что у нее самой обнаружили коронавирус, в то время как супруг оказался абсолютно здоровым. Галина Боб подчеркивала, что каких-либо симптомов COVID-19, помимо потери обоняния, у нее не наблюдалось. Более того, она соблюдала режим самоизоляции, особенно последние две недели.