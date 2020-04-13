Чтобы передвигаться по столице, либо выехать за ее пределы, необходимо получить цифровой пропуск.

Москвичам не запретят поездки в другие регионы на фоне мер по борьбе с COVID-19

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Власти столицы не планируют запрещать ее жителям выезжать в другие регионы России. Как подчеркнул начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, подобные решение принимаются на федеральном уровне.

«Конечно, нет. Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то скорее всего общефедеральное (решение — Прим.ред.) должно быть», — сказал он в интервью одному из федеральных телеканалов.

Чиновник отметил, что пропуска, которые выдаются в столице, действуют в Московской области и наоборот, так как пропускная система интегрирована.

«То есть здесь никаких проблем. Если вы получали нормально пропуск, не повелись на предложения мошенников, а сейчас много такой информации ходит, то проблем никаких не будет», — сказал Данчиков.

Для москвичей с 13 апреля вводится ряд новых ограничительных мер, в частности, приостановлена работа каршеринга, стройки и ремонты, за исключением больниц. Вводятся электронные пропуска, которые станут обязательными и для пешеходов, и для автомобилистов уже с 15 апреля. Такой документ, разрешающий передвижения по городу при режиме самоизоляции из-за коронавируса, оформили уже более 1,8 миллиона москвичей.

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Тема:
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