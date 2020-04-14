В Турции выйдут на свободу почти 100 тысяч заключенных. Такое решение в связи с пандемией коронавируса принял парламент страны.

Амнистия будет временной и коснется тех, кто отбывает наказание за не тяжкие преступления в колониях-поселениях. Их освободят до 31 мая. После этого заключенные вернутся в места лишения свободы.

Однако, если заболеваемость COVID-19 к этому времени не пойдет на спад, срок пребывания на воле продлят.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором жители Турции устроили настоящее побоище в очередях за продуктами.