В Турции из-за пандемии освободили почти 100 тысяч заключенных
Временная амнистия касается тех, кто отбывает наказание за не тяжкие преступления в колониях-поселениях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Emre Tazegul; 5-tv.ru
В Турции выйдут на свободу почти 100 тысяч заключенных. Такое решение в связи с пандемией коронавируса принял парламент страны.
Амнистия будет временной и коснется тех, кто отбывает наказание за не тяжкие преступления в колониях-поселениях. Их освободят до 31 мая. После этого заключенные вернутся в места лишения свободы.
Однако, если заболеваемость COVID-19 к этому времени не пойдет на спад, срок пребывания на воле продлят.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором жители Турции устроили настоящее побоище в очередях за продуктами.
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