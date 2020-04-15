Фронтовые бомбардировщики Су-24 провели тренировочные полеты ко Дню Победы

Летчики отработали групповые маневры и приемы взаимодействия на разных высотах и скоростях.

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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 Южного военного округа провели тренировочные полеты к юбилейному параду Победы. В небе Волгоградской области летчики отработали групповые маневры и приемы взаимодействия на разных высотах и скоростях.

Акцент делали на зрелищность и безопасность авиашоу. В ближайшее время там же отточат мастерство пилоты ударных вертолетов Ми-28, истребителей четвертого поколения Су-30 и штурмовиков Су-25.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летчики ВКС РФ отработали полеты на истребителях пятого поколения Су-57.

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