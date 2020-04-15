Проверку пропусков для передвижения по Москве автоматизируют
Разрешения на поездки в общественном транспорте будут верифицировать посредством карт «Тройка» и «Стрелка». Детали обещают опубликовать в четверг.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Власти Москвы собираются перевести в полностью автоматический режим проверку пропусков у граждан, передвигающихся на общественном транспорте. Документ, выдаваемый для передвижения по столице во время режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса, будет верифицироваться при помощи крат «Тройка» и «Стрелка».
«Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через „Тройку“ (которых выдано уже 35 миллионов), „Стрелку“ или социальную карту», — цитирует сообщение московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ТАСС.
Вводить систему планируется поэтапно, подробную инструкцию, как действовать пассажирам, обещают выложить в интернет в четверг, 16 апреля. В Департаменте также уточнили, что автоматический режим проверки вводится, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и личных контактов в городском транспорте, а также усилить контроль за наличием пропусков.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля, на въездах в город с утра образовались пробки.
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