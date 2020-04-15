Разрешения на поездки в общественном транспорте будут верифицировать посредством карт «Тройка» и «Стрелка». Детали обещают опубликовать в четверг.

Проверку пропусков для передвижения по Москве автоматизируют

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Власти Москвы собираются перевести в полностью автоматический режим проверку пропусков у граждан, передвигающихся на общественном транспорте. Документ, выдаваемый для передвижения по столице во время режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса, будет верифицироваться при помощи крат «Тройка» и «Стрелка».

«Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через „Тройку“ (которых выдано уже 35 миллионов), „Стрелку“ или социальную карту», — цитирует сообщение московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ТАСС.

Вводить систему планируется поэтапно, подробную инструкцию, как действовать пассажирам, обещают выложить в интернет в четверг, 16 апреля. В Департаменте также уточнили, что автоматический режим проверки вводится, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и личных контактов в городском транспорте, а также усилить контроль за наличием пропусков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля, на въездах в город с утра образовались пробки.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
15 апр
Парад Победы на 9 мая в Москве отменен
15 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 апреля
15 апр
Деревянко призвал жителей Пскова сидеть дома, пока «гадость не обойдет стороной»
15 апр
Шнуров прокомментировал свои слова о заражении коронавирусом
15 апр
Мэр Вологды ответил на вопросы горожан о стрижке в условиях пандемии интернет-мемом
15 апр
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
15 апр
Что известно о первом пациенте в России с диагнозом коронавирус
15 апр
Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачей, лечащих пациентов с COVID-19
15 апр
Путин поручил оказать безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу
15 апр
Врач из Ленинградской области «на коленях» просит людей соблюдать самоизоляцию

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.71
0.39 80.67
0.55
Чего на самом деле желают мужчины в постели согласно их знакам зодиака?

Последние новости

22:36
Пять человек погибли в страшном ДТП в Дагестане
22:13
Парад Победы на 9 мая в Москве отменен
22:13
Проверку пропусков для передвижения по Москве автоматизируют
21:57
Оригинальные и простые способы декорирования пасхальных яиц — видео
21:46
Военнослужащие продезинфицировали вагоностроительный завод в Петербурге
21:41
Видео задержания подозреваемого в стрельбе в подъезде московского дома

Сейчас читают

«Влюблен жестко»: Гудков признался, что готовится к женитьбе
Чего на самом деле желают мужчины в постели согласно их знакам зодиака?
«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок