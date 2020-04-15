Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что США готовили диверсии на нефтегазовой инфраструктуре

Сирийским военным сдались 27 боевиков, подготовленных американскими военными. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

По словам главы ЦПВС, группа боевиков, проходивших подготовку на базе ВС США в районе лагеря «Рукбан», пыталась выйти из зоны Эт-Танф в ночь с 13 на 14 апреля. Они намеревались сдаться сирийским властям и вернуться к мирной жизни.

На границе 55-километровой зоны безопасности на них напал отряд радикальных бандформирований «коммандос революции» — «Магавир Ас-Саура», подконтрольный США. В ходе перестрелки прорвавшиеся боевики лишились трех автомобилей. Прорваться удалось только 27 террористам, которые в настоящее время взяты под стражу си в Пальмире под охраной сирийских правительственных сил.

Сдавшиеся боевики также рассказали, что США готовили диверсии на нефтегазовой инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США под видом гумпомощи на фоне СОVID-19 намерены передать грузы боевикам в Сирии.