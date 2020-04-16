Удерживаемые в ДНР лица доставлены на место для обмена с Киевом — видео
В настоящий момент прибывшие проходят процедуру снятия отпечатков пальцев.
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Фото, видео: ТАСС / Соколов Михаил; 5-tv.ru
Лица, удерживаемые в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате конфликта на юго-востоке Украины, прибыли к контрольно-пропускному пункту «Горловка», где должен состояться обмен задержанными с Киевом.
В данным момент автобус с задержанными прибыл на пункт пропуска. Все прибывшие проходят процедуру дактилоскопии. По предварительной информации, обмен должен был начаться в 8:00.
С 21 марта контрольно-пропускной пункт приостановил свою работу из-за пандемии коронавируса.
Как писал ранее 5-tv.ru, 12 марта ДНР и ЛНР договорились с Украиной о разведении сил, новых обменах и пунктах пропуска. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров Контактной группы.
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