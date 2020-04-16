В настоящий момент прибывшие проходят процедуру снятия отпечатков пальцев.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Соколов Михаил; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Лица, удерживаемые в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате конфликта на юго-востоке Украины, прибыли к контрольно-пропускному пункту «Горловка», где должен состояться обмен задержанными с Киевом. 

В данным момент автобус с задержанными прибыл на пункт пропуска. Все прибывшие проходят процедуру дактилоскопии. По предварительной информации, обмен должен был начаться в 8:00.

С 21 марта контрольно-пропускной пункт приостановил свою работу из-за пандемии коронавируса.

Как писал ранее 5-tv.ru, 12 марта ДНР и ЛНР договорились с Украиной о разведении сил, новых обменах и пунктах пропуска. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров Контактной группы.

Тема:
Украинский кризис
16 апр
В Донбассе начался обмен с Киевом удерживаемыми лицами
15 апр
На Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по России
14 апр
Миномет взорвался во время учений на Украине: один военный погиб, восемь ранены
14 апр
Дождь погасил пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
13 апр
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами
9 апр
Представители ЛНР согласовали с Украиной сроки обмена пленными
9 апр
На Украине заявили о готовности прекратить транзит газа из России
5 апр
Радиация в очаге лесного пожара под Чернобылем превысила норму в 16,5 раза
4 апр
На Украине составлен статистический портрет умершего от коронавируса пациента
4 апр
«Двое неполноценных»: Виталий Кличко о больных коронавирусом юных украинцах

Читайте также

+1° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.71
0.39 80.67
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
В Донбассе начался обмен с Киевом удерживаемыми лицами
9:10
В Москву не впустили 12 тысяч машин
8:59
«Это она серьезно?» — подписчики осудили Кети Топурию за рекламу дорогих сережек
8:50
Катер «Раптор» спущен на воду в Петербурге — видео
8:41
Каким блюдом удивить на Пасху?
8:32
Удерживаемые в ДНР лица доставлены на место для обмена с Киевом — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
«От бессилия хотелось плакать»: экс-супруга «Кузи» из «Универа» раскрыла причины развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок