Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкцию о защитных костюмах
Ведомство подготовило учебно-методические фильмы для YouTubе о противовирусных костюмах и правилах защиты.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Bьttner; Роспотребнадзор
Роспотребнадзор подготовил и выложил на официальном канале в YouTube два ролика для медицинских работников о том, как правильно надевать и снимать противочумные костюмы классического типа и его современных аналогов. Эта информация нужна для всех, кто ежедневно контактирует с зараженными коронавирусом или людьми с подозрением на опасную инфекцию.
Как отмечает пресс-служба ведомства, безопасность медиков в такой работе зависит от правильного использования средств индивидуальной защиты. Поэтому в представленных учебно-методических фильмах в подробностях объясняются все составляющие костюмов и правила их применения.
Вместе с рекомендациями по ношению костюмов Роспотребнадзор объяснил, как нужно действовать до и после контактов с больным — как и чем правильно мыть руки, как избавляться от одноразовых средств защиты, как обеззараживать помещение и так далее. Поэтому подготовленные ролики полезны для просмотра всем россиянам.
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