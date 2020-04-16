Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкцию о защитных костюмах

Роспотребнадзор подготовил и выложил на официальном канале в YouTube два ролика для медицинских работников о том, как правильно надевать и снимать противочумные костюмы классического типа и его современных аналогов. Эта информация нужна для всех, кто ежедневно контактирует с зараженными коронавирусом или людьми с подозрением на опасную инфекцию.

Как отмечает пресс-служба ведомства, безопасность медиков в такой работе зависит от правильного использования средств индивидуальной защиты. Поэтому в представленных учебно-методических фильмах в подробностях объясняются все составляющие костюмов и правила их применения.

Вместе с рекомендациями по ношению костюмов Роспотребнадзор объяснил, как нужно действовать до и после контактов с больным — как и чем правильно мыть руки, как избавляться от одноразовых средств защиты, как обеззараживать помещение и так далее. Поэтому подготовленные ролики полезны для просмотра всем россиянам.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу.

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