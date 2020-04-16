Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью РИА Новости назвала опасные последствия для переболевших коронавирусом. Специалист отметила, что врачи наблюдают у пациентов, перенесших тяжелую форму заболевания, снижение объема легких.

«Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло», — сказала Анчи Баранова.

Биолог добавила, что у больных, помимо прочего, медики фиксируют множество симптомов неврологического характера. В частности, у пожилых людей отмечается спутанность сознания и дезориентация. Анчи Баранова считает, что коронавирус способен провоцировать у заболевших нейровоспаление. Профессор отметила, что в настоящий момент врачи не могут однозначно ответить, как долго могут продлиться вышеуказанные симптомы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в России.

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