Глава Пятигорска ушел в отставку
Андрей Скрипник руководил городом-курортом три года.
Фото: РИА Новости / Денис Абрамов; Instagram @vladimirvladimirov5807
Глава Пятигорска Андрей Скрипник написал заявление об отставке и перешел на другую работу. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.
«Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Николаевича Травнева. Ему необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам», — сообщил он.
Владимиров также заявил, что с 17 апреля «для этого в городе вводится режим карантина», объяснив это «опережающей динамикой и резким ростом числа заболевших за несколько минувших дней».
Скрипник был избран главой Пятигорска, население которого составляет порядка 145 тысяч жителей, в ноябре 2017 года. Ранее 51-летний чиновник работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Как передавал 5-tv.ru, по состоянию на 16 апреля, коронавирус выявлен во всех регионах России, последним из которых стала Республика Алтай.
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