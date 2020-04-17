«Береженого Бог бережет»: Путин о создаваемых резервах для борьбы с коронавирусом

Президент России отметил, что проблема распространения инфекции «уходит в регионы» РФ.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в рамках совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в стране отметил, что проблема распространения коронавируса «уходит в регионы».

Глава государства обратил внимание, что в каждой территории должна быть обеспечена стопроцентная готовность к борьбе с распространением нового внеклеточного агента.

«Хочу еще раз подчеркнуть, Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом!» — сказал Владимир Путин.

Российский лидер, говоря о рисках, связанных с пандемией COVID-19, отметил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден. Президент РФ заявил о необходимости создания резервов в рамках борьбы с инфекцией.

«Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился на каждой из наших территорий. Береженого Бог бережет!» — сказал глава государства.

Владимир Путин, помимо прочего, потребовал к 28 апреля завершить развертывание в регионах РФ специализированных коек для больных коронавирусом на 95 тысяч пациентов. Глава государства указал на необходимость максимально нарастить темп в этом направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса.

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Тема:
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