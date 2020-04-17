Бузова рассказала, как отметит Пасху в самоизоляции
Певица с горечью призналась, что в этот раз не будет освящать кулич и не пойдет в церковь.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками, что из-за коронавируса в этом году совсем по-другому отметит Пасху. Она не пойдет в церковь и не будет освящать кулич по традиции. Об этом Бузова написала в своем Instagram.
«Начинаются пасхальные выходные! Всегда с большим трепетом отношусь к этому празднику, еще с детства вместе с родителями ждала его и все норовила попробовать кулич раньше времени. К сожалению, в этот раз не пойду святить кулич и в церковь», — сообщила телеведущая.
Певица считает, что лучше отметить праздник с родными дома, ведь даже церковные служители и патриарх Кирилл советуют не посещать церковь в этот день в связи с пандемией.
Ольга предложила подписчикам посмотреть трансляцию службы по телевизору и напомнила, что вера — это в первую очередь внутреннее ощущение, а не внешние атрибуты и обычаи.
Певица также поинтересовалась у фолловеров, какие они любят куличи: с цукатами или изюмом. Пользователи развернули бурное обсуждение в комментариях.
«Не люблю куличи»;
«Однозначно с изюмом, хотя в независимости от этого, праздник не только светлый, но и калорийный»;
«Обожаю с цукатами», — поделились подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова и Манукян заинтриговали подписчиков намеком на скорую свадьбу.
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