Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками, что из-за коронавируса в этом году совсем по-другому отметит Пасху. Она не пойдет в церковь и не будет освящать кулич по традиции. Об этом Бузова написала в своем Instagram.

«Начинаются пасхальные выходные! Всегда с большим трепетом отношусь к этому празднику, еще с детства вместе с родителями ждала его и все норовила попробовать кулич раньше времени. К сожалению, в этот раз не пойду святить кулич и в церковь», — сообщила телеведущая.

Певица считает, что лучше отметить праздник с родными дома, ведь даже церковные служители и патриарх Кирилл советуют не посещать церковь в этот день в связи с пандемией.

Ольга предложила подписчикам посмотреть трансляцию службы по телевизору и напомнила, что вера — это в первую очередь внутреннее ощущение, а не внешние атрибуты и обычаи.

Instagram @buzova86

Певица также поинтересовалась у фолловеров, какие они любят куличи: с цукатами или изюмом. Пользователи развернули бурное обсуждение в комментариях.

«Не люблю куличи»;

«Однозначно с изюмом, хотя в независимости от этого, праздник не только светлый, но и калорийный»;

«Обожаю с цукатами», — поделились подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова и Манукян заинтриговали подписчиков намеком на скорую свадьбу.