Звездная пара сняла трогательное видео про одно из главных событий в жизни.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Российская певица 34-летняя Ольга Бузова и ее возлюбленный 27-летний Давид Манукян опубликовали в Instagram трогательное видео про свадьбу. В ролике знаменитости изображают двух детишек, которые забавно обсуждают предстоящее торжество.

«Я сказал дедушке: «Мы с Катей решили пожениться! " — заявил Манукян детским голоском.

«А он? " — в тон ему спросила Бузова.

«Он сказал — рано. А я сказал: «Не сейчас… В пятом классе!», — ответил певице возлюбленный.

Поклонники Ольги Бузовой и Давида Манукяна тут же предположили — таким способом парочка намекнула на свою предстоящую свадьбу. Фанаты осыпали любимцев множеством комплиментов в комментариях.

«Какая милота»;

«Пересмотрела 20 раз, няшные»;

«Крутая парочка»;

«Какие же вы хорошие», — написали фолловеры.

Ольга Бузова не перестает посвящать публику в подробности личной жизни. Недавно поп-дива притворилась беременной и заявила, что Манукян обязан на ней жениться.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, почему Ольга Бузова изобразила беременность.

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