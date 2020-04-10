Бузова и Манукян намекнули на скорую свадьбу?
Звездная пара сняла трогательное видео про одно из главных событий в жизни.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Российская певица 34-летняя Ольга Бузова и ее возлюбленный 27-летний Давид Манукян опубликовали в Instagram трогательное видео про свадьбу. В ролике знаменитости изображают двух детишек, которые забавно обсуждают предстоящее торжество.
«Я сказал дедушке: «Мы с Катей решили пожениться! " — заявил Манукян детским голоском.
«А он? " — в тон ему спросила Бузова.
«Он сказал — рано. А я сказал: «Не сейчас… В пятом классе!», — ответил певице возлюбленный.
Поклонники Ольги Бузовой и Давида Манукяна тут же предположили — таким способом парочка намекнула на свою предстоящую свадьбу. Фанаты осыпали любимцев множеством комплиментов в комментариях.
«Какая милота»;
«Пересмотрела 20 раз, няшные»;
«Крутая парочка»;
«Какие же вы хорошие», — написали фолловеры.
Ольга Бузова не перестает посвящать публику в подробности личной жизни. Недавно поп-дива притворилась беременной и заявила, что Манукян обязан на ней жениться.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, почему Ольга Бузова изобразила беременность.
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