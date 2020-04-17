Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов обнародовал соответствующий перечень документов.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Константин Кокошкин
Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов в интервью агентству Интерфакс назвал обязательные условия для передвижения по Москве пешком.
По словам народного избранника, жителям столицы во время прогулки с собакой или похода за покупками в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса необходимо брать с собой паспорт и документ, подтверждающий место фактического проживания.
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — сказал Кирилл Щитов.
Если гражданин проживает в Москве у родственников или друзей, то достаточно предъявить инспектору соответствующую расписку от собственника жилого помещения.
При отсутствии вышеуказанных документов в отношении жителя столицы будет составлен протокол. Несмотря на это, гражданин сможет предоставить подтверждающие бумаги инспектору во время разбора.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что московских полицейских проинформировали о праве журналистов передвигаться без QR-кодов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 17 апр
- Собянин не исключил возможности ужесточения ограничительных мер в Москве
- 17 апр
- Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
- 17 апр
- Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
- 17 апр
- Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
- 17 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля
- 17 апр
- В России опробовали новейший метод лечения больных коронавирусом
- 17 апр
- В парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции
- 17 апр
- Глава Ленобласти разъяснил правила самоизоляции для жителей региона
- 17 апр
- Эксперт рассказал, когда Петербург достигнет пика заболеваемости COVID-19
- 17 апр
- «Береженого Бог бережет»: Путин о создаваемых резервах для борьбы с коронавирусом
Читайте также
87%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?