Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов в интервью агентству Интерфакс назвал обязательные условия для передвижения по Москве пешком.

По словам народного избранника, жителям столицы во время прогулки с собакой или похода за покупками в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса необходимо брать с собой паспорт и документ, подтверждающий место фактического проживания.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — сказал Кирилл Щитов.

Если гражданин проживает в Москве у родственников или друзей, то достаточно предъявить инспектору соответствующую расписку от собственника жилого помещения.

При отсутствии вышеуказанных документов в отношении жителя столицы будет составлен протокол. Несмотря на это, гражданин сможет предоставить подтверждающие бумаги инспектору во время разбора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московских полицейских проинформировали о праве журналистов передвигаться без QR-кодов.

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