Вирусолог из Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Юань Чжимин опроверг слухи, что инфекция могла «выйти» из стен института вирусологии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Storz, Bodo Schackow, Cdc/Cdc, Arne Dedert, Felix Kästle

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава института вирусологии в китайском Ухане Юань Чжимин в интервью CGTN рассказал о невозможности синтеза коронавируса. Ученый пришел к такому выводу на основе собственного понимания раздела микробиологии.

«Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус», — сказал Юань Чжимин.

Вирусолог опроверг слухи, что COVID-19 мог «выйти» из стен института в Ухане. По его словам, в учреждении довольно строгая система управления и неукоснительно соблюдается регламент проведения исследований. Помимо прочего, Юань Чжимин прокомментировал обвинения аналогичные обвинения со стороны американского сенатора Тома Коттона.

«Нет никаких доказательств, все это основано на домыслах», — подчеркнул вирусолог.

Юань Чжимин выразил предположение, что подобная информация распространяется, чтобы сбить людей с толку. Ученый расценил слухи как попытку нарушить научную деятельность института вирусологии в Ухане.

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Тема:
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