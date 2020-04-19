Вирусолог из Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Юань Чжимин опроверг слухи, что инфекция могла «выйти» из стен института вирусологии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Storz, Bodo Schackow, Cdc/Cdc, Arne Dedert, Felix Kästle
Глава института вирусологии в китайском Ухане Юань Чжимин в интервью CGTN рассказал о невозможности синтеза коронавируса. Ученый пришел к такому выводу на основе собственного понимания раздела микробиологии.
«Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус», — сказал Юань Чжимин.
Вирусолог опроверг слухи, что COVID-19 мог «выйти» из стен института в Ухане. По его словам, в учреждении довольно строгая система управления и неукоснительно соблюдается регламент проведения исследований. Помимо прочего, Юань Чжимин прокомментировал обвинения аналогичные обвинения со стороны американского сенатора Тома Коттона.
«Нет никаких доказательств, все это основано на домыслах», — подчеркнул вирусолог.
Юань Чжимин выразил предположение, что подобная информация распространяется, чтобы сбить людей с толку. Ученый расценил слухи как попытку нарушить научную деятельность института вирусологии в Ухане.
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