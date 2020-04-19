Вирусолог из Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Глава института вирусологии в китайском Ухане Юань Чжимин в интервью CGTN рассказал о невозможности синтеза коронавируса. Ученый пришел к такому выводу на основе собственного понимания раздела микробиологии.

«Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус», — сказал Юань Чжимин.

Вирусолог опроверг слухи, что COVID-19 мог «выйти» из стен института в Ухане. По его словам, в учреждении довольно строгая система управления и неукоснительно соблюдается регламент проведения исследований. Помимо прочего, Юань Чжимин прокомментировал обвинения аналогичные обвинения со стороны американского сенатора Тома Коттона.

«Нет никаких доказательств, все это основано на домыслах», — подчеркнул вирусолог.

Юань Чжимин выразил предположение, что подобная информация распространяется, чтобы сбить людей с толку. Ученый расценил слухи как попытку нарушить научную деятельность института вирусологии в Ухане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто виноват в пандемии коронавируса и зачем США искать крайнего.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112