Ситуация с коронавирусом отразилась в этом году и на пасхальных богослужениях. В церквях и соборах молебны прошли без прихожан. В РПЦ призвали верующих остаться дома и благословить праздничную трапезу самостоятельно. В храме Христа Спасителя богослужение провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Трансляция велась по телевидению и в интернете.

«У меня, конечно, сегодня особое пожелание, исходящее от самого сердца, чтобы беда, которая нас постигла, как можно скорее остановилась. Желаю помощи божией в вашей жизни, ограждения от этой тяжелой напасти. Христос Воскресе!» — сказал патриарх Кирилл.

Впереди у православных верующих Пасхальная неделя или Светлая седмица. В это время принято веселиться и шумно проводить время, но учитывая ситуацию с коронавирусом в РПЦ призывают прихожан соблюдать режим самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приметах, традициях и обычаях на Светлую седмицу.

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