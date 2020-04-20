На все руки мастера: как родители занимают детей на самоизоляции

Несколько недель дома — большое испытание не только для взрослых, но и для детей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: YAY, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Адаптироваться к непривычным условиям самоизоляции сейчас приходится и большому числу школьников и их родителей. Чем занять своих детей на карантине — теперь это главный вопрос, который в каждой семье решают по-своему.

Взрослые делятся своими идеями в интернете. Теперь в виртуальном пространстве можно присоединиться к развивающему флешмобу, устроить спортивную секцию на дому, или отправить ребенка в онлайн детский сад.

Айрат Загриев из Казани, например, укладывает свое чадо с помощью кукольной игрушки. Глава семьи настолько увлекся, что теперь читает сказки в прямом эфире для детей всех своих знакомых. На такую помощь его вдохновили испанские полицейские - в интернете увидел ролик, как они через громкоговоритель служебной машины рассказывали сказки детворе.

Как самоизоляция сближает отцов и детей — увидел корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как своих близнецов дома развлекает Энрике Иглесиас.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
20 апр
Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавируса в первую очередь медиков
20 апр
Собянин заявил о продлении жесткого пропускного режима в Москве до 1 мая
20 апр
Полиция выясняет обстоятельства тайной вечеринки с поцелуями в Екатеринбурге
20 апр
Россия заняла второе место в мире по числу тестирований на коронавирус
20 апр
COVID-19 диагностирован у 78 человек в больнице Екатеринбурга
20 апр
Путин предупредил, что Россия еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом
20 апр
Медцентр Минобороны РФ в Нижнем Новгороде готов к оказанию помощи по борьбе с коронавирусом
20 апр
Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах
20 апр
«Это позитивная история»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
20 апр
Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга ранил ножом полицейского

Читайте также

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:02
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими и низкими зарплатами у молодых учителей
16:56
На все руки мастера: как родители занимают детей на самоизоляции
16:50
Энрике Иглесиас показал, как развлекается с детьми в самоизоляции
16:44
Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавируса в первую очередь медиков
16:36
ТОП-3 иллюзий, которые мешают женщинам наслаждаться отношениями
16:17
«Прическа такая прикольная»: Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы

Сейчас читают

Спрей, крем или влажные салфетки? Какой антисептик для рук более устойчив к COVID-19
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок