На все руки мастера: как родители занимают детей на самоизоляции
Несколько недель дома — большое испытание не только для взрослых, но и для детей.
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Фото, видео: YAY, 5-tv.ru
Адаптироваться к непривычным условиям самоизоляции сейчас приходится и большому числу школьников и их родителей. Чем занять своих детей на карантине — теперь это главный вопрос, который в каждой семье решают по-своему.
Взрослые делятся своими идеями в интернете. Теперь в виртуальном пространстве можно присоединиться к развивающему флешмобу, устроить спортивную секцию на дому, или отправить ребенка в онлайн детский сад.
Айрат Загриев из Казани, например, укладывает свое чадо с помощью кукольной игрушки. Глава семьи настолько увлекся, что теперь читает сказки в прямом эфире для детей всех своих знакомых. На такую помощь его вдохновили испанские полицейские - в интернете увидел ролик, как они через громкоговоритель служебной машины рассказывали сказки детворе.
Как самоизоляция сближает отцов и детей — увидел корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как своих близнецов дома развлекает Энрике Иглесиас.
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