Президент Чехии примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы

Президент Чехии приедет в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, несмотря на их перенос. Об этом Милош Земан рассказал местным журналистам. По мнению политика, торжества могут пройти в сентябре в годовщину окончания Второй мировой войны. Говоря о мерах по предотвращению распространения коронавируса, Земан подчеркнул, что считает необходимым оставить границы Чехии закрытыми еще на год. Иначе зарубежные поездки могут спровоцировать новую волну пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Кургана предложил жителям провести акцию «Бессмертный полк» на балконах. Андрей Потапов назвал это вынужденной мерой в условиях режима самоизоляции.

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