Подписчики отметили, что девочка выглядит старше своего возраста и очень похожа на артистку.

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Фото, видео: Instagram @taisianachalova, @julianachalova

Тема:
Юлия Началова

Мама Юлии Началовой — Таисия выложила в свой профиль в Instagram фотографии 13-летней дочери певицы — Веры. Кадры были сделаны во время празднования Пасхи. Девочка отмечала светлый праздник вместе со своими бабушкой и дедушкой.

Таисия представила подписчикам семейный праздничный обед: стол украшен цветами и пасхальными зайцами, из лакомств — крашеные яйца, масло и кулич.

Бабушка Веры не подписала опубликованные фото, а лишь поставила символы — сердце и сложенные в молитве руки.

 

Instagram @taisianachalova

Подписчики отметили, что девочка растет очень красивой и похожей на своих маму и бабушку, а также поздравили с Пасхой и пожелали здоровья всей семье.

«Какая Верочка взрослая стала. Пусть у нее и у вас все будет хорошо! С праздником Светлой Пасхи, Таисия!»;

«Красавица, вся в маму и бабушку»;

«Красивая девочка! Со светлой пасхой Вашу семью! Всего самого хорошего и светлого!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова поздравила фанатов с Пасхой стихами.

Тема:
Юлия Началова
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