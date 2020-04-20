Собянин заявил о продлении жесткого пропускного режима в Москве до 1 мая

Жесткий пропускной режим, введенный в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, будет продлен до 1 мая. Об этом сообщил мэр столицы и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с вирусом Сергей Собянин.

«Мы считаем, что меры сдерживания, самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с вашими (президента РФ Владимира Путина - Прим. ред.) поручениями, необходимо продолжать. Поэтому было принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим», — сказал градоначальник на совещании с экспертами о распространении коронавируса.

Он также напомнил, что с 22 апреля в Москве вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков на транспорте. Это касается как метро, автобусов, троллейбусов и трамваев, так и личных автомобилей москвичей.

«Это еще дополнительно даст возможность ужесточить контроль и усилить меры сдерживания. На этой стадии, мне кажется, их достаточно. Мы поймем, что происходит, какая динамика развития. В течение недели-полутора более или менее будет понятно, как мы будем дальше двигаться. Мы уже достаточно долго живем в режиме ограничений движения и самоизоляции», — добавил Собянин.

Как сообщал 5-tv.ru в совещании с экспертами о распространении коронавируса в России также принимают участие президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Татьяна Голикова. Глава государства ранее предупредил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден. Зампредседателя правительства сказала, что РФ занимает второе место в мире по числу тестирований на коронавирус.

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