«Дай нам бог терпения!» — Мария Миронова взмолилась на второй месяц самоизоляции
Актриса призналась, что ей не терпится встретиться с близкими, погулять по Арбату, сходить в театр и снова начать сниматься.
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Фото, видео: Instagram @mariya_mironova_actress
Народная артистка РФ Мария Миронова призналась, что устала сидеть дома в рамках режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.
«Дорогие, пошел второй месяц сидения дома после моего прилета из Мурманска с полным самолетом китайцев (у которых слава богу уже все налаживается) и добровольной самоизоляции», — написала Миронова.
Она призналась, что очень хочет встретиться с близкими в Москве, обнять друзей, погулять по Арбату, посидеть в кафе, сходить в театр и снова начать сниматься.
«Так много уже всего хочется… Дай нам бог терпения! Дай нам бог выйти из этого „кинофильма“ ужасов! Дай нам бог здоровья всем! Со светлым праздником, дорогие!» — подытожила актриса, поздравив всех с Пасхой.
Как отмечают «Дни.ру», поклонники поддержали Миронову. Они выразили надежду на то, что некогда привычная жизнь скоро возобновится. Один из комментаторов полагает, что радость от окончания пандемии коронавируса будет схожа с торжеством после Великой Отечественной войны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Миронова получила звание народной артистки РФ в конце марта. 46-летняя актриса является лауреатом нескольких престижных театральных премий. Она снималась в таких фильмах, как «Олигарх», «Статский советник», «Свадьба» и многих других.
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