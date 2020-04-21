Самоизоляция в отеле: жители Петербурга готовы платить за имитацию туризма

Отели Петербурга нашли способ держаться на плаву во время кризиса. Как обычно, за счет путешественников. Только местных.

Горожане, запертые в квартирах на окраинах, готовы заплатить даже за имитацию туризма. Хоть на несколько дней переехать из однушки в Девяткино с видом на закрытую детскую площадку — в просторный номер, где за окном Исаакиевский собор. Или Зимний дворец.

Играющие в туристов заполнили петербургские гостиницы на семь процентов — не так уж и плохо в текущей ситуации. К тому же есть и другие постояльцы.

Почему еще люди ищут уединения в отеле — выяснил Сергей Лесков.

Ранее в интервью 5-tv.ru юрист рассказала, как вернуть деньги за «сгоревшие» из-за коронавируса авиабилеты.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112