Самоизоляция в отеле: жители Петербурга готовы платить за имитацию туризма

Играющие в туристов пытаются сбежать хоть на несколько дней из душной квартиры в просторный номер в отеле с видом, например, на Исаакиевский собор.

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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Отели Петербурга нашли способ держаться на плаву во время кризиса. Как обычно, за счет путешественников. Только местных.

Горожане, запертые в квартирах на окраинах, готовы заплатить даже за имитацию туризма. Хоть на несколько дней переехать из однушки в Девяткино с видом на закрытую детскую площадку — в просторный номер, где за окном Исаакиевский собор. Или Зимний дворец.

Играющие в туристов заполнили петербургские гостиницы на семь процентов — не так уж и плохо в текущей ситуации. К тому же есть и другие постояльцы.

Почему еще люди ищут уединения в отеле — выяснил Сергей Лесков.

Ранее в интервью 5-tv.ru юрист рассказала, как вернуть деньги за «сгоревшие» из-за коронавируса авиабилеты.

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Тема:
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