Снежный циклон лишил света более полутора тысяч домов в Хабаровском крае
В Сибири спасатели прогнозируют непростую погодную обстановку сразу в нескольких областях.
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Фото, видео: ТАСС / Axel Heimken, 5-tv.ru
Больше полутора тысяч жилых домов остались без света в Хабаровском крае. Регион накрыл мощный снежный циклон. Аварийные бригады перешли на усиленный режим работы. По словам синоптиков, такая погода задержится в крае как минимум еще на сутки.
Оранжевый уровень опасности из-за паводка объявлен в нескольких регионах Сибири. Спасатели уже прогнозируют непростую обстановку в Алтайском и Красноярском краях, а также в Томской области. Там реки в любой момент могут выйти из берегов.
Более 700 гектаров тайги полыхает в Забайкальском крае. Населению запрещено разводить костры. Но, похоже эти меры не помогают. За сутки на территории страны зафиксировано 26 новых очагов. По всей стране уже сгорело больше восьми с половиной тысяч гектаров леса.
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