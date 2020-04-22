В Сибири спасатели прогнозируют непростую погодную обстановку сразу в нескольких областях.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Axel Heimken, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Больше полутора тысяч жилых домов остались без света в Хабаровском крае. Регион накрыл мощный снежный циклон. Аварийные бригады перешли на усиленный режим работы. По словам синоптиков, такая погода задержится в крае как минимум еще на сутки.

Оранжевый уровень опасности из-за паводка объявлен в нескольких регионах Сибири. Спасатели уже прогнозируют непростую обстановку в Алтайском и Красноярском краях, а также в Томской области. Там реки в любой момент могут выйти из берегов.

Более 700 гектаров тайги полыхает в Забайкальском крае. Населению запрещено разводить костры. Но, похоже эти меры не помогают. За сутки на территории страны зафиксировано 26 новых очагов. По всей стране уже сгорело больше восьми с половиной тысяч гектаров леса.

Тема:
Погода
22 апр
На Москву обрушился снегопад с сильным ветром
22 апр
В нескольких городах России началось «суперлето»
22 апр
Что можно и нельзя делать 22 апреля в день Вадима Ключника
21 апр
Синоптики бьют тревогу: осадки могут вызвать сильные паводки в ряде регионов РФ
21 апр
Что категорически нельзя делать 21 апреля в день Родиона Ледолома
18 апр
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май
12 апр
Синоптики прогнозируют аномальные холода на юге России в ближайшие дни
11 апр
Погода удивила москвичей апрельским снегопадом
10 апр
Синоптик рассказал, когда в России ожидается потепление
10 апр
Вильфанд посоветовал москвичам помедлить с заменой зимней резины на летнюю

Читайте также

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
77.04
0.78 83.68
1.06
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых талантливы от рождения

Последние новости

19:30
Деточкин, Иван Грозный и другие. От каких знаковых ролей отказался Юрий Никулин?
19:21
Снежный циклон лишил света более полутора тысяч домов в Хабаровском крае
19:16
Ученые обнаружили 12 древних кораблей с ценными артефактами
19:10
Школьницы из РФ завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по математике
19:02
Отец-одиночка выучился на стилиста, чтобы создавать дочери оригинальные прически
18:57
«Яндекс» запустил собственный мессенджер с новой функцией

Сейчас читают

Как не впасть в затяжную депрессию из-за развода? Советы известного психолога
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок