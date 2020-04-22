Снежный циклон лишил света более полутора тысяч домов в Хабаровском крае

Больше полутора тысяч жилых домов остались без света в Хабаровском крае. Регион накрыл мощный снежный циклон. Аварийные бригады перешли на усиленный режим работы. По словам синоптиков, такая погода задержится в крае как минимум еще на сутки.

Оранжевый уровень опасности из-за паводка объявлен в нескольких регионах Сибири. Спасатели уже прогнозируют непростую обстановку в Алтайском и Красноярском краях, а также в Томской области. Там реки в любой момент могут выйти из берегов.

Более 700 гектаров тайги полыхает в Забайкальском крае. Населению запрещено разводить костры. Но, похоже эти меры не помогают. За сутки на территории страны зафиксировано 26 новых очагов. По всей стране уже сгорело больше восьми с половиной тысяч гектаров леса.