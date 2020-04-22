Кабмин РФ остановил до 2021 года проверку бытовых счетчиков

В Росстандарте пояснили, что управляющие компании обязаны будут принимать показания даже у пропустивших срок проверки счетчиков.

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Фото, видео: ТАСС / Вергун Антон, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российское правительство разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января. Такое решение принято в целях сокращения рисков заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Росстандарте.

В организации пояснили: хозяева квартир и домов смогут пользоваться данными приборов учета коммунальных услуг, даже если срок их проверки истек. А управляющие компании – обязаны будут эти показания принимать. Любые штрафы и пени будут считаться незаконными.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, товариществам собственников жилья (ТСЖ) и управляющим компаниям могут запретить любое сотрудничество с коллекторами. Последним нельзя будет «выбивать» задолженности с россиян.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение запрета на отключение россиянам доступа к жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) за долги по ним. Также правительство отменит штрафы за неуплату задолженности.

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Тема:
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