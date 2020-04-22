Михаил Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

По словам премьер-министра РФ, некоторые губернаторы не выполнили в полной мере поручения Владимира Путина.

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Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с губернаторами оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом. Глава правительства отметил, что главы некоторых областей формально отнеслись к исполнению поручений президента страны Владимира Путина, поэтому местные медицинские учреждения в настоящий момент находятся на недостаточном уровне подготовки лечения пациентов с COVID-19, в том числе это касается специализированного оборудования.

«Президент давал соответствующее поручение, правительство определило срок исполнения — 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина также добавил, что процесс раскассирования средств для борьбы с распространением заболевания идет недопустимо медленно, а в некоторых субъектах РФ этот показатель составляет менее 10%.

«Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим», — призвал премьер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки в России коронавирусом заразились 5236 человека в 78 регионах. Общее число достигло 57999, из них полностью выздоровели 4420 человека. Проведено более 2,25 миллионов тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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