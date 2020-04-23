В турецких отелях могут отказаться от системы «все включено» из-за коронавируса

Распространение коронавируса грозит уничтожить систему «все включено» в отелях турецких курортов. Об этом сообщают «Известия». В условиях пандемии такой способ подачи пищи, как шведский стол признается опасным.

В качестве альтернативы владельцы гостиниц рассматривают вариант обслуживания посетителей по меню. Заодно это сэкономит траты на закупку и приготовление продуктов. Как сообщил министра культуры и туризма страны, своих граждан в местных отелях начнут принимать предположительно с конца мая.

Однако отказ от all inclusive рискует навредить популярности Турции среди иностранных туристов. Известно, что шведский стол для путешественников — один из главных аргументов в выборе места отдыха.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Петербурга готовы платить за имитацию туризма и самоизолироваться в отелях.

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