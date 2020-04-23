Песков: планов по проведению саммита «нормандской четверки» нет

Планы проведения саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе в формате видеосвязи отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

« Пока никаких набросков по этому поводу нет , — сказал он. — Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего ».

Поэтому, добавил Песков, «в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет».

Отвечая на вопрос, как руководство РФ оценивает почти год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины, Песков заметил, что это «должны оценивать не в Кремле, а в Киеве и на Украине».

« Для России как одной из стран — гарантов минских договоренностей важно, чтобы была выполнена последовательность действий, зафиксированная в этом документе ».

Однако пока приходится констатировать, что « значительных успехов на этом поприще достигнуто не было », добавил официальный представитель Кремля.

Предыдущий саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча лидеров стран состоится в середине весны 2020 года.

В марте президент РФ Владимир Путин поддержал идею представителей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подключить к «нормандскому формату» парламентариев из всех четыре стран-участниц.