Песков: планов по проведению саммита «нормандской четверки» нет
Предыдущая встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины состоялась в декабре 2019 года в Париже.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru
Планы проведения саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе в формате видеосвязи отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
Поэтому, добавил Песков, «в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет».
Отвечая на вопрос, как руководство РФ оценивает почти год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины, Песков заметил, что это «должны оценивать не в Кремле, а в Киеве и на Украине».
«
Однако пока приходится констатировать, что «
Предыдущий саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча лидеров стран состоится в середине весны 2020 года.
В марте президент РФ Владимир Путин поддержал идею представителей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подключить к «нормандскому формату» парламентариев из всех четыре стран-участниц.
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