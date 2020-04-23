Песков: Москва не видит оснований считать, что Пекин скрывал данные о COVID-19

Москва не обладает какими-либо доказательствами в пользу заявлений из Вашингтона о том, что Пекин якобы скрывал данные о коронавирусе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об иске властей американского штата Миссури к КНР.

« Мы не видели никаких подтвержденных аргументов подобным заявлениям », — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что « коронавирус является общим вызовом для всего человечества, вызовом для всемирной экономики и каждой страны в отдельности ».

« Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и постепенного вывода мировой экономики из кризиса необходимы совместные, скоординированные усилия. Именно поэтому мы находимся в полном контакте с нашими китайскими партнерами », — добавил он.

Очагом распространения COVID-19 стал китайский город Ухань, где вспышка произошла в конце прошлого года. На данный момент известно, что в КНР выздоровели более 93% заболевших коронавирусом, скончались 4 632 человек.

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