Песков: Москва не видит оснований считать, что Пекин скрывал данные о COVID-19
Так пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию об иске властей штата Миссури к Китаю.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Claudio Furlan, 5-tv.ru
Москва не обладает какими-либо доказательствами в пользу заявлений из Вашингтона о том, что Пекин якобы скрывал данные о коронавирусе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об иске властей американского штата Миссури к КНР.
«
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «
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Очагом распространения COVID-19 стал китайский город Ухань, где вспышка произошла в конце прошлого года. На данный момент известно, что в КНР выздоровели более 93% заболевших коронавирусом, скончались 4 632 человек.
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