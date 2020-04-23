Владимир Путин направил приветствие участникам открытия акции «Вахта памяти»
Президент РФ выразил уверенность, что мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы обязательно состоятся.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anvar Galeev, 5-tv.ru
Стартовала Международная акция «Вахта памяти». Обычно торжественное открытие проходит в Александровском саду у Вечного огня. Но сегодня — в онлайн-формате. На связи — участники движения из 74 регионов страны и девяти стран.
Президент РФ направил приветствие, в котором выразил уверенность, что мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы обязательно состоятся, а «Поисковое движение России» примет участие в их организации и проведении. 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Деятельность поисковых отрядов приобретает особое значение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, то памятная акция «Портреты Победы — Бессмертный полк онлайн» стартовала в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Все желающие могут разместить портрет родственника-фронтовика в специальном альбоме в социальной сети «ВКонтакте» сопроводив хештегом.
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