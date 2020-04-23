Экс-военный НАТО объяснил, почему в разгар пандемии альянс не помог своим саратникам
Хосе Алкаиде считает, что Россия делает благое дело, помогая европейским странам бороться с распространением COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Слава богу, она не сказала больше»: Никас Сафронов ответил на слухи о романе с Натальей Штурм
«Чудо, а не мама!» — Настасья Шубская растрогала фанатов снимком с маленьким сыном
Фото, видео: www.globallookpress.com /Salvatore Laporta / Ipa, 5-tv.ru
Экс-военнослужащий НАТО Хосе Алкаиде рассказал МИЦ «Известия», почему в разгар пандемии Североатлантический альянс не помог своим странам-членам — Италии и Испании — в борьбе с пандемией, а Россия оказала поддержку.
«Надо понимать, что причины, по которым НАТО не помогает Италии или Испании, в том, что эти страны не выделяют большой бюджет для трансатлантического союза. У США тоже нет никакого интереса давать деньги Испании, Италии, Португалии именно по этой же причине», — пояснил он.
Алкаиде также прокомментировал оказанную Россией помощь Италии и готовность поддержать другие европейские страны.
«За последнее время политика России сильно изменилась, и Россия сегодня всегда готова помочь странам Евросоюза, — отметил он. — Также, безусловно, Путин, как политик, заботится об образе страны на мировой арене. Это очень важно».
Бывший военнослужащий НАТО добавил, что руководство России приняло правильные меры по борьбе с коронавирусом, а вот президент Дональд Трамп упустил этот момент, а сейчас пытается взять контроль над ситуацией.
«Трамп опоздал и пока не может в полной мере помогать, как это делает Россия. Россия делает благое дело — все возможное, чтобы помочь соседним странам», — заключил он.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение американского журналиста Артура Эванса, который сделал вывод, что пресловутая европейская солидарность в условиях пандемии коронавируса дала трещину.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 23 апр
- Вирусологи Китая опасаются второй волны COVID-19
- 23 апр
- Песков оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
- 23 апр
- Песков: Москва не видит оснований считать, что Пекин скрывал данные о COVID-19
- 23 апр
- За сутки в России от COVID-19 вылечился 471 человек
- 23 апр
- Начальник Военно-медицинской академии ушел в отставку из-за коронавируса у курсантов
- 23 апр
- Песков сообщил, кто должен принять решение о цифровых пропусках в регионах
- 23 апр
- Зачем необходимо введение цифровых пропусков еще в 21 регионе РФ
- 23 апр
- Зоозащитницу из Липецка оштрафовали за распространение фейков о COVID-19
- 23 апр
- Российские военные врачи обсудили СОVID-19 с коллегами из Сербии и Вьетнама
- 23 апр
- Вайкуле рассказала, как спасается от скуки в самоизоляции
Читайте также
40%
-1.91 81.15
-2.53
Нашли ошибку?