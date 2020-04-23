Экс-военный НАТО объяснил, почему в разгар пандемии альянс не помог своим саратникам

Хосе Алкаиде считает, что Россия делает благое дело, помогая европейским странам бороться с распространением COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Salvatore Laporta / Ipa, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Экс-военнослужащий НАТО Хосе Алкаиде рассказал МИЦ «Известия», почему в разгар пандемии Североатлантический альянс не помог своим странам-членам — Италии и Испании — в борьбе с пандемией, а Россия оказала поддержку.

«Надо понимать, что причины, по которым НАТО не помогает Италии или Испании, в том, что эти страны не выделяют большой бюджет для трансатлантического союза. У США тоже нет никакого интереса давать деньги Испании, Италии, Португалии именно по этой же причине», — пояснил он.

Алкаиде также прокомментировал оказанную Россией помощь Италии и готовность поддержать другие европейские страны.

«За последнее время политика России сильно изменилась, и Россия сегодня всегда готова помочь странам Евросоюза, — отметил он. — Также, безусловно, Путин, как политик, заботится об образе страны на мировой арене. Это очень важно».

Бывший военнослужащий НАТО добавил, что руководство России приняло правильные меры по борьбе с коронавирусом, а вот президент Дональд Трамп упустил этот момент, а сейчас пытается взять контроль над ситуацией.

«Трамп опоздал и пока не может в полной мере помогать, как это делает Россия. Россия делает благое дело — все возможное, чтобы помочь соседним странам», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение американского журналиста Артура Эванса, который сделал вывод, что пресловутая европейская солидарность в условиях пандемии коронавируса дала трещину.

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