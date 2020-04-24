В Великобритании начали испытывать вакцину от коронавируса на людях
Ученые из Оксфордского университета приступила к тестированию разработанного препарата от коронавирусной инфекции на добровольцах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sina Schuldt, 5-tv.ru
В Великобритании начали испытывать вакцину от коронавируса на человеке. Сыворотку разработали ученые Оксфордского университета. В ее основе вирус шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода COVID-19. Такая технология уже не раз оправдывала свою эффективность в создании иммунитета к другим болезням.
В эксперименте принимают участие больше тысячи добровольцев. Одним вводят новую вакцину, другим — сыворотку от менингита. При этом, люди не знают, какой именно препарат на них тестируют. Медики уверены: шансы на то, что их разработка окажется действенной составляют примерно 80%. Исследования идут при поддержке правительства Соединенного Королевства. Лондон выделил на них порядка трех миллионов долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп заявил, что солнечный свет убивает коронавирус за минуту. На ежедневном брифинге в Белом доме американский лидер выразил мнение, что COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света.
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