Представители постпредства России при ООН считают — позиция Украины мешает международному сотрудничеству в области борьбы с коронавирусом.

Дипломаты назвали блокировку Украиной российской резолюции «кощунством»

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Действия Украины, заблокировавшей российскую резолюцию об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса, назвали «кощунством» в постоянном представительстве России при ООН. Соответствующий комментарий оставлен на сайте ведомства.

«Украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты утверждают, что принятие резолюции помогло бы жителям развивающихся государств, которые «находятся в уязвимом положении».

В постпредстве РФ при ООН отметили, что позиция Украины мешает международному сотрудничеству в области борьбы с СОVID-19.

Украина выступила против российской резолюции о смягчении санкций в период пандемии в Генассамблее ООН. В результате проект отклонили.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белом доме объяснили продление антироссийских санкций до 2021 года.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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