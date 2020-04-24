За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5849

За последние сутки в России коронавирусом заразились 5849 человека в 82 регионах. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число инфицированных достигло 68 622, из них полностью выздоровели 5568 человека (За сутки — 677 человек). Проведено более 2,5 миллионов тестов. Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 161 тысяча человек.

Ненецкий автономный округ стал единственным в России, где нет заболевших COVID-19. В больнице с таким диагнозом наблюдался всего один пациент и его уже выписали. На втором месте, в списке относительно благополучных с точки зрения пандемии мест — республика Алтай. Сейчас там выявлено всего девять заболевших.

И вот последняя информация от оперативного штаба. Вспышка заражения в Новосибирской области — 41 новый случай. Кроме того с подозрением на COVID-19 там госпитализированы 50 детей. Заражение коронавирусом подтверждено и у шестерых жителей Кузбаса. В больницах региона — 82 инфицированных.

В Москве за минувшие сутки скончались 37 человек. Трое в Петербурге. Все они также умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Всего на сегодняшний день зафиксировано 615 летальных исходов.

Статистика по регионам:

Москва — 2957

Московская область — 611

Санкт-Петербург — 253

Республика Дагестан — 113

Нижегородская область — 94

Краснодарский край — 84

Ростовская область — 64

Калужская область — 61

Мурманская область — 60

Челябинская область — 57

Орловская область — 47

Рязанская область — 46

Тульская область — 44

Самарская область — 44

Чувашская Республика — 43

Владимирская область — 42

Ярославская область — 42

Новосибирская область — 41

Хабаровский край — 41

Ленинградская область — 39

Республика Мордовия — 39

Республика Ингушетия — 38

Курская область — 37

Кировская область — 36

Брянская область — 35

Тамбовская область — 35

Приморский край — 35

Республика Северная Осетия — 33

Республика Башкортостан — 33

Свердловская область — 33

Пермский край — 31

Воронежская область — 30

Тверская область — 29

Республика Марий Эл — 29

Оренбургская область — 28

Белгородская область — 26

Ставропольский край — 26

Липецкая область — 25

Кабардино-Балкарская Республика — 25

Карачаево-Черкесская Республика — 25

Ульяновская область — 25

Ямало-Ненецкий АО — 23

Красноярский край — 22

Астраханская область — 21

Волгоградская область — 21

Пензенская область — 21

Калининградская область — 18

Чеченская Республика — 18

Удмуртская Республика — 17

Костромская область — 16

Саратовская область — 16

Тюменская область — 16

Псковская область — 15

Архангельская область — 14

Новгородская область — 14

Республика Татарстан — 14

Еврейская АО — 14

Смоленская область — 11

Республика Коми — 11

Республика Калмыкия — 10

Вологодская область — 9

Кемеровская область — 9

Забайкальский край — 9

Республика Саха (Якутия) — 9

Ивановская область — 8

Алтайский край — 8

Томская область — 7

Камчатский край — 6

Иркутская область — 5

Чукотский АО — 5

Республика Бурятия — 4

Республика Адыгея — 3

Республика Хакасия — 3

Амурская область — 3

Республика Карелия — 2

Курганская область — 2

Ханты-Мансийский АО — 2

Магаданская область — 2

Республика Крым — 2

Республика Тыва — 1

Омская область — 1

Сахалинская область — 1

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