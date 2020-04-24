За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5849

Полностью выздоровели с начала эпидемии 5568 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Matteo Biatta/Ropi, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За последние сутки в России коронавирусом заразились 5849 человека в 82 регионах. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число инфицированных достигло 68 622, из них полностью выздоровели 5568 человека (За сутки — 677 человек). Проведено более 2,5 миллионов тестов. Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 161 тысяча человек.

Ненецкий автономный округ стал единственным в России, где нет заболевших COVID-19. В больнице с таким диагнозом наблюдался всего один пациент и его уже выписали. На втором месте, в списке относительно благополучных с точки зрения пандемии мест — республика Алтай. Сейчас там выявлено всего девять заболевших.

И вот последняя информация от оперативного штаба. Вспышка заражения в Новосибирской области — 41 новый случай. Кроме того с подозрением на COVID-19 там госпитализированы 50 детей. Заражение коронавирусом подтверждено и у шестерых жителей Кузбаса. В больницах региона — 82 инфицированных.

В Москве за минувшие сутки скончались 37 человек. Трое в Петербурге. Все они также умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Всего на сегодняшний день зафиксировано 615 летальных исходов.

Статистика по регионам:

  • Москва — 2957
  • Московская область — 611
  • Санкт-Петербург — 253
  • Республика Дагестан — 113
  • Нижегородская область — 94
  • Краснодарский край — 84
  • Ростовская область — 64
  • Калужская область — 61
  • Мурманская область — 60
  • Челябинская область — 57
  • Орловская область — 47
  • Рязанская область — 46
  • Тульская область — 44
  • Самарская область — 44
  • Чувашская Республика — 43
  • Владимирская область — 42
  • Ярославская область — 42
  • Новосибирская область — 41
  • Хабаровский край — 41
  • Ленинградская область — 39
  • Республика Мордовия — 39
  • Республика Ингушетия — 38
  • Курская область — 37
  • Кировская область — 36
  • Брянская область — 35
  • Тамбовская область — 35
  • Приморский край — 35
  • Республика Северная Осетия — 33
  • Республика Башкортостан — 33
  • Свердловская область — 33
  • Пермский край — 31
  • Воронежская область — 30
  • Тверская область — 29
  • Республика Марий Эл — 29
  • Оренбургская область — 28
  • Белгородская область — 26
  • Ставропольский край — 26
  • Липецкая область — 25
  • Кабардино-Балкарская Республика — 25
  • Карачаево-Черкесская Республика — 25
  • Ульяновская область — 25
  • Ямало-Ненецкий АО — 23
  • Красноярский край — 22
  • Астраханская область — 21
  • Волгоградская область — 21
  • Пензенская область — 21
  • Калининградская область — 18
  • Чеченская Республика — 18
  • Удмуртская Республика — 17
  • Костромская область — 16
  • Саратовская область — 16
  • Тюменская область — 16
  • Псковская область — 15
  • Архангельская область — 14
  • Новгородская область — 14
  • Республика Татарстан — 14
  • Еврейская АО — 14
  • Смоленская область — 11
  • Республика Коми — 11
  • Республика Калмыкия — 10
  • Вологодская область — 9
  • Кемеровская область — 9
  • Забайкальский край — 9
  • Республика Саха (Якутия) — 9
  • Ивановская область — 8
  • Алтайский край — 8
  • Томская область — 7
  • Камчатский край — 6
  • Иркутская область — 5
  • Чукотский АО — 5
  • Республика Бурятия — 4
  • Республика Адыгея — 3
  • Республика Хакасия — 3
  • Амурская область — 3
  • Республика Карелия — 2
  • Курганская область — 2
  • Ханты-Мансийский АО — 2
  • Магаданская область — 2
  • Республика Крым — 2
  • Республика Тыва — 1
  • Омская область — 1
  • Сахалинская область — 1

Ранее 5-tv.ru рассказывал о правовых нормах ограничительных мер для жителей России в период разгара эпидении COVID-19 - что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф.

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