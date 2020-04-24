За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5849
Полностью выздоровели с начала эпидемии 5568 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Matteo Biatta/Ropi, 5-tv.ru
За последние сутки в России коронавирусом заразились 5849 человека в 82 регионах. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число инфицированных достигло 68 622, из них полностью выздоровели 5568 человека (За сутки — 677 человек). Проведено более 2,5 миллионов тестов. Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 161 тысяча человек.
Ненецкий автономный округ стал единственным в России, где нет заболевших COVID-19. В больнице с таким диагнозом наблюдался всего один пациент и его уже выписали. На втором месте, в списке относительно благополучных с точки зрения пандемии мест — республика Алтай. Сейчас там выявлено всего девять заболевших.
И вот последняя информация от оперативного штаба. Вспышка заражения в Новосибирской области — 41 новый случай. Кроме того с подозрением на COVID-19 там госпитализированы 50 детей. Заражение коронавирусом подтверждено и у шестерых жителей Кузбаса. В больницах региона — 82 инфицированных.
В Москве за минувшие сутки скончались 37 человек. Трое в Петербурге. Все они также умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Всего на сегодняшний день зафиксировано 615 летальных исходов.
Статистика по регионам:
- Москва — 2957
- Московская область — 611
- Санкт-Петербург — 253
- Республика Дагестан — 113
- Нижегородская область — 94
- Краснодарский край — 84
- Ростовская область — 64
- Калужская область — 61
- Мурманская область — 60
- Челябинская область — 57
- Орловская область — 47
- Рязанская область — 46
- Тульская область — 44
- Самарская область — 44
- Чувашская Республика — 43
- Владимирская область — 42
- Ярославская область — 42
- Новосибирская область — 41
- Хабаровский край — 41
- Ленинградская область — 39
- Республика Мордовия — 39
- Республика Ингушетия — 38
- Курская область — 37
- Кировская область — 36
- Брянская область — 35
- Тамбовская область — 35
- Приморский край — 35
- Республика Северная Осетия — 33
- Республика Башкортостан — 33
- Свердловская область — 33
- Пермский край — 31
- Воронежская область — 30
- Тверская область — 29
- Республика Марий Эл — 29
- Оренбургская область — 28
- Белгородская область — 26
- Ставропольский край — 26
- Липецкая область — 25
- Кабардино-Балкарская Республика — 25
- Карачаево-Черкесская Республика — 25
- Ульяновская область — 25
- Ямало-Ненецкий АО — 23
- Красноярский край — 22
- Астраханская область — 21
- Волгоградская область — 21
- Пензенская область — 21
- Калининградская область — 18
- Чеченская Республика — 18
- Удмуртская Республика — 17
- Костромская область — 16
- Саратовская область — 16
- Тюменская область — 16
- Псковская область — 15
- Архангельская область — 14
- Новгородская область — 14
- Республика Татарстан — 14
- Еврейская АО — 14
- Смоленская область — 11
- Республика Коми — 11
- Республика Калмыкия — 10
- Вологодская область — 9
- Кемеровская область — 9
- Забайкальский край — 9
- Республика Саха (Якутия) — 9
- Ивановская область — 8
- Алтайский край — 8
- Томская область — 7
- Камчатский край — 6
- Иркутская область — 5
- Чукотский АО — 5
- Республика Бурятия — 4
- Республика Адыгея — 3
- Республика Хакасия — 3
- Амурская область — 3
- Республика Карелия — 2
- Курганская область — 2
- Ханты-Мансийский АО — 2
- Магаданская область — 2
- Республика Крым — 2
- Республика Тыва — 1
- Омская область — 1
- Сахалинская область — 1
Ранее 5-tv.ru рассказывал о правовых нормах ограничительных мер для жителей России в период разгара эпидении COVID-19 - что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф.
Полезная информация:
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